Авіація ЗСУ за добу завдала 15 ударів по окупантам
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливі об’єкти окупантів.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 214 660 осіб, 3909 танка та сотень одиниць військової техніки.