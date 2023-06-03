Авиация ВСУ за сутки нанесла 11 ударов по оккупантам - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, передает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Детали
Как сообщили в Генштабе, украинским защитниками было уничтожено три вражеских разведывательных БпЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 склада боеприпасов.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 209 470 человек, 3829 танков и сотен единиц военной техники.