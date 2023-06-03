Авиация ВСУ за сутки нанесла 11 ударов по оккупантам - Генштаб

Детали

Как сообщили в Генштабе, украинским защитниками было уничтожено три вражеских разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 склада боеприпасов.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 209 470 человек, 3829 танков и сотен единиц военной техники.