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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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11:31 • 12963 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Авіація ЗСУ за добу завдала 11 ударів по окупантах - Генштаб

Київ • УНН

 • 251624 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, передає УНН із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Авіація ЗСУ за добу завдала 11 ударів по окупантах - Генштаб

Деталі

Як повідомили у Генштабі, українськимм захисниками було знищено три ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 209 470 осіб, 3829 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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