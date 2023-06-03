Авіація ЗСУ за добу завдала 11 ударів по окупантах - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, передає УНН із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Як повідомили у Генштабі, українськимм захисниками було знищено три ворожих розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 209 470 осіб, 3829 танків та сотень одиниць військової техніки.