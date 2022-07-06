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13:08 • 9746 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 33324 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 46680 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114120 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Авиация Украины уничтожила два полевых склада боеприпасов и 10 единиц техники оккупантов

Авиация Украины уничтожила два полевых склада боеприпасов и 10 единиц техники оккупантов

Киев • УНН

 • 176630 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Генштаб в утреннем отчете сообщил, что Воздушные силы ВС Украины уничтожили два полевых состава боеприпасов и 10 единиц техники оккупантов, передает УНН.

Детали

Начались 133 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Украинская ударная авиация продолжает атаковать врага по нескольким стратегическим направлениям.

Так, за прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов и более 10 единиц вражеской техники. Утраты в живой силе уточняются.

Напомним

Украинские войска совершили контрнаступление и освободили село в Донецкой области.

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