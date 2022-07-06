Авиация Украины уничтожила два полевых склада боеприпасов и 10 единиц техники оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Генштаб в утреннем отчете сообщил, что Воздушные силы ВС Украины уничтожили два полевых состава боеприпасов и 10 единиц техники оккупантов, передает УНН.
Детали
Начались 133 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
Украинская ударная авиация продолжает атаковать врага по нескольким стратегическим направлениям.
Так, за прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов и более 10 единиц вражеской техники. Утраты в живой силе уточняются.
Напомним
Украинские войска совершили контрнаступление и освободили село в Донецкой области.