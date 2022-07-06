Авиация Украины уничтожила два полевых склада боеприпасов и 10 единиц техники оккупантов

Детали

Начались 133 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Украинская ударная авиация продолжает атаковать врага по нескольким стратегическим направлениям.

Так, за прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов и более 10 единиц вражеской техники. Утраты в живой силе уточняются.

Напомним

Украинские войска совершили контрнаступление и освободили село в Донецкой области.