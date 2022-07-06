Авіація України знищила два польових склади боєприпасів та 10 одиниць техніки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Генштаб у ранковому звіті повідомив, що Повітряні сили ЗС України знищили два польових склади боєприпасів та 10 одиниць техніки окупантів, передає УНН.
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Розпочалася 133 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.
Українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках.
Так, минулої доби бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил Збройних Сил України знищили два польових склади боєприпасів, два взводних опорних пункти російських окупантів та понад 10 одиниць ворожої техніки. Втрати у живій силі уточнюються.
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