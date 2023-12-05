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Авиация Сил обороны осуществила 12 ударов по врагу - Генштаб

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 05:17  •  20171 просмотра

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Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 12 ударов по силам противника, целями которых были его личный состав, вооружение и зенитные комплексы, говорится в сводке Генерального штаба.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб. передает УНН.

Детали

Отмечается, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:

  • 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 
  • 2 удара нанесены - по зенитно-ракетным комплексам,
  • 7 по артиллерийских средствах противника.

За прошедшие сутки в целом произошло 73 боевых столкновения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Авіація Сил оборони здійснила 12 ударів по ворогу – Генштаб
Aviation of the Defense Forces carried out 12 strikes against the enemy - General Staff
Новости по теме

Авиация Сил обороны осуществила 12 ударов по врагу - Генштаб

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