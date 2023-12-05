Авиация Сил обороны осуществила 12 ударов по врагу - Генштаб

На Львовщине запустили новую высокодебитную скважину

"Укрнафта" запустила новую нефтяную скважину во Львове с начальным дебитом 25-30 тонн в сутки, пробурив ее всего за 32 дня. Это уже третья скважина, которую компания пробурила в 2023 году на этом же месторождении.