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Авиация Сил обороны нанесла 2 удара по оккупантам - Генштаб

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 05:20  •  10886 просмотра

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Украинские войска нанесли 2 авиационных удара по скоплениям российских войск, а ракетные подразделения поразили 3 позиции и 2 склада противника, а также провели 89 боевых столкновений за сутки.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

Отмечается, что подразделениями ракетных войск Украины нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, 2 складам боеприпасов, 1 пункту управления и 1 артиллерийскому средству противника.

За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Авіація Сил оборони завдала 2 удари по окупантах – Генштаб
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