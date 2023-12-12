Авиация Сил обороны нанесла 2 удара по оккупантам - Генштаб

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

Отмечается, что подразделениями ракетных войск Украины нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, 2 складам боеприпасов, 1 пункту управления и 1 артиллерийскому средству противника.

За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений.

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