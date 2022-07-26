Авиация РФ выпустила 13 ракет преимущественно по району Затоки - ВС ВСУ

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"По нашей информации, то, что произошло сегодня утром, это сначала были нанесены удары самолетами Су-35 или Су-30 с акватории Черного моря. (...) Около половины пятого было тремя этими самолетами нанесены удары ракетами Х-59, их вылетело пять ракет. Преимущественно Одесская область, район Затоки, и другие места", - сказал Игнат.

"Уже в районе пяти часов утра... сразу же 10 самолетов Ту-22, М-30 – дальние бомбардировщики - из района их базирования к северу от Украины... они перелетели... в акваторию Черного моря и оттуда тоже нанесли восемь ударов ракетами Х-22. (...) 10 самолетов, 8 ракет и преимущественно это тоже Одесская область, район Затоки", - отметил представитель ВС ВСУ.

Дополнение

Из-за утреннего вражеского ракетного удара по одной из громад Одесского района пострадал один человек.