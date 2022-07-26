Авиация РФ выпустила 13 ракет преимущественно по району Затоки - ВС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Военные самолеты рф сегодня выпустили 13 ракет преимущественно по району Затоки в Одесской области, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, пишет УНН.
Цитата
"По нашей информации, то, что произошло сегодня утром, это сначала были нанесены удары самолетами Су-35 или Су-30 с акватории Черного моря. (...) Около половины пятого было тремя этими самолетами нанесены удары ракетами Х-59, их вылетело пять ракет. Преимущественно Одесская область, район Затоки, и другие места", - сказал Игнат.
"Уже в районе пяти часов утра... сразу же 10 самолетов Ту-22, М-30 – дальние бомбардировщики - из района их базирования к северу от Украины... они перелетели... в акваторию Черного моря и оттуда тоже нанесли восемь ударов ракетами Х-22. (...) 10 самолетов, 8 ракет и преимущественно это тоже Одесская область, район Затоки", - отметил представитель ВС ВСУ.
Дополнение
Из-за утреннего вражеского ракетного удара по одной из громад Одесского района пострадал один человек.