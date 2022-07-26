Ворожий ракетний удар по Одещині: є постраждала людина

Цитата

«Зранку противником нанесено черговий ракетний удар по одній з громад Одеського району. Є одна постраждала людина. Метою ворога було намагання зруйнувати об’єкт критичної інфраструктури», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Російські окупанти з акваторії Чорного моря випустили ракети по Одещині. Вони влучили у приватні будівлі.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв, що окупанти обстріляли Одещину із застосуванням літаків стратегічної авіації.