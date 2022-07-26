Ворожий ракетний удар по Одещині: є постраждала людина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Через ранковий ворожий ракетний удар по одній з громад Одеського району постраждала одна людина. Про це повідомляє Одеська районна державна адміністрація, передає УНН.
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«Зранку противником нанесено черговий ракетний удар по одній з громад Одеського району. Є одна постраждала людина. Метою ворога було намагання зруйнувати об’єкт критичної інфраструктури», - йдеться в повідомленні.
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Російські окупанти з акваторії Чорного моря випустили ракети по Одещині. Вони влучили у приватні будівлі.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв, що окупанти обстріляли Одещину із застосуванням літаків стратегічної авіації.