Вражеский ракетный удар по Одесской области: есть пострадавший человек

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«Утром противником нанесен очередной ракетный удар по одной из громад Одесского района. Есть один пострадавший человек. Целью врага была попытка разрушить объект критической инфраструктуры», - говорится в сообщении.

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Российские оккупанты из акватории Черного моря выпустили ракеты по Одесской области. Они попали в частные постройки.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал, что оккупанты обстреляли Одесскую область с применением самолетов стратегической авиации.