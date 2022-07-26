Вражеский ракетный удар по Одесской области: есть пострадавший человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Из-за утреннего вражеского ракетного удара по одной из громад Одесского района пострадал один человек. Об этом сообщает Одесская районная государственная администрация, передает УНН.
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«Утром противником нанесен очередной ракетный удар по одной из громад Одесского района. Есть один пострадавший человек. Целью врага была попытка разрушить объект критической инфраструктуры», - говорится в сообщении.
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Российские оккупанты из акватории Черного моря выпустили ракеты по Одесской области. Они попали в частные постройки.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал, что оккупанты обстреляли Одесскую область с применением самолетов стратегической авиации.