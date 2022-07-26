Авіація рф випустила 13 ракет переважно по району Затоки - ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Військові літаки рф сьогодні випустили 13 ракет переважно по району Затоки в Одеській області, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, пише УНН.
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"За нашою інформацією, те, що відбулося сьогодні вранці, це спершу було завдано ударів літаками Су-35 або Су-30 з акваторії Чорного моря. (...) Близько о пів на п’яту було трьома цими літаками завдано ударів ракетами Х-59, їх вилетіло п'ять ракет. Переважно Одеська область, район Затоки, та інші місця", - сказав Ігнат.
"Уже в районі п'яти годин ранку... одразу ж 10 літаків Ту-22, М-30 – дальні бомбардувальники - з району їхнього базування на півночі від України,.. вони перелетіли... в акваторію Чорного моря і звідти теж завдали вісім ударів ракетами Х-22. (...) 10 літаків, 8 ракет і переважне це теж Одеська область, район Затоки", - зазначив речник ПС ЗСУ.
Доповнення
Через ранковий ворожий ракетний удар по одній з громад Одеського району постраждала одна людина.