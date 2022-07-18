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Авиашоу в английском Фарнборо открывается, несмотря на рекордную жару

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Международный авиасалон в Фарнборо открывается в понедельник на фоне изнурительной жары в стране, на фоне того, как отрасль восстанавливается, а вторжение рф в Украину побуждает к увеличению оборонных бюджетов, пишет УНН ссылкой на AFP.

Жара в Британии

Десятки тысяч посетителей соберутся на пятидневное шоу, которое будет проходить юго-западнее Лондона, на фоне того, как синоптики предупреждают о рекордных температурах в Англии.

"Это будет самый жаркий Фарнборо за всю историю, поэтому, если вы собираетесь туда, возьмите с собой много воды, возьмите шляпу - и не удивляйтесь, если вы увидите либо очень потных людей, либо людей в шортах", - сказал аналитик Ричард Эванс из компании, специализирующейся на данных о воздушном транспорте, Ascend by Cirium.

Так, чрезвычайная ситуация на национальном уровне была объявлена ​​в стране после того, как Британия впервые объявила максимальный уровень угрозы для населения - "красное" предупреждение об экстремальной жаре: температура на юге Англии впервые может превысить 40°C в понедельник или вторник. Предупреждение метеорологического бюро охватывает район, включающий Лондон, Манчестер и Йорк.

Организаторы настаивают на том, что выставка должна пройти "как и планировалось", и в выставочных залах будут предусмотрены точки пополнения запасов воды, затененные зоны и кондиционеры.

Восстановление сектора после шока COVID

Нынешнее мероприятие, одно из крупнейших гражданских и оборонных шоу, является первым глобальным авиационным событием после начала пандемии COVID-19.

"Это первое крупное глобальное авиашоу через три года после парижского в 2019 году", - заявил AFP исполнительный директор Фарнборо Гарет Роджерс.

Выставка в Фарнборо, проводимая раз в два года, была отменена в 2020 году, поскольку кризис в области здравоохранения, вызванный COVID, привел к остановке перелетов и опустошительно повлиял на сектор.

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), авиасообщение в мире постепенно восстанавливается и в мае достигло более двух третей своего допандемического уровня. Однако это восстановление столкнулось с препятствиями из-за резкого роста инфляции, вызванной исторически высокими ценами на энергоносители и более высокой заработной платой, в то время как нехватка персонала ограничивает работу аэропортов и заставляет отменять рейсы.

Новинки Boeing и Airbus и прочее

В Фарнборо американский титан Boeing и его европейский главный соперник Airbus будут бороться за преимущество, объявив о своих последних многомиллиардных заказах на реактивные самолеты.

В этом году выставка также будет посвящена экологическим темам декарбонизации и устойчивого развития, на фоне того, как многие перевозчики стремятся заменить старые самолетные парки современными экономическими самолетами, которые выбрасывают меньше углекислого газа.

Посетители Фарнборо будут в восторге от показов британских Red Arrow и южнокорейских Black Eagle, а также американского истребителя-невидимки F-35.

Airbus и Boeing также продемонстрируют свои последние двухфюзеляжные пассажирские самолеты A350-900 и 777X.

Тем временем война рф с Украиной вызвала рост расходов на оборону, на фоне того, как страны стремятся укрепить вооруженные силы.

"Как ни странно, мы, безусловно, наблюдаем повышенный интерес к элементу защиты на шоу", - сказал Роджерс.

Однако оборонные соглашения в Фарнборо не объявляются, в отличие от соглашений по коммерческой гражданской авиации.

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