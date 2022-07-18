Авіашоу в англійському Фарнборо відкривається попри рекордну спеку

Спека у Британії

Десятки тисяч відвідувачів зберуться на п'ятиденне шоу, яке проходитиме на південний захід від Лондона, на тлі того, як синоптики попереджають про рекордні температури в Англії.

"Це буде найспекотніший Фарнборо за всю історію, тому, якщо ви збираєтеся туди, візьміть із собою багато води, візьміть капелюх - і не дивуйтеся, якщо ви побачите або дуже спітнілих людей, або людей у ​​шортах", - сказав аналітик Річард Еванс з компанії, що спеціалізується на даних про повітряний транспорт, Ascend by Cirium.

Так, надзвичайну ситуацію на національному рівні було оголошено у країні після того, як Британія вперше оголосила максимальний рівень загрози для населення - "червоне" попередження про екстремальну спеку: температура на півдні Англії вперше може перевищити 40°C у понеділок чи вівторок. Попередження метеорологічного бюро охоплює район, куди входять Лондон, Манчестер та Йорк.

Організатори наполягають на тому, що виставка має пройти "як і планувалося", і у виставкових залах буде передбачено точки поповнення запасів води, затінені зони та кондиціонери.

Відновлення сектору після шоку COVID

Цьогорічний захід, одне з найбільших цивільних та оборонних шоу, є першою глобальною авіаційною подією після початку пандемії COVID-19.

"Це перше велике глобальне авіашоу за три роки після паризького 2019 року", - заявив AFP виконавчий директор Фарнборо Гарет Роджерс.

Виставка в Фарнборо, що проводиться раз на два роки, була скасована в 2020 році, оскільки криза в галузі охорони здоров'я, викликана COVID, призвела до зупинки перельотів і спустошливо вплинула на сектор.

За оцінками Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), авіасполучення у світі поступово відновлюється і в травні досягло понад двох третин свого допандемічного рівня. Однак це відновлення зіткнулося з перешкодами через різке зростання інфляції, викликаної історично високими цінами на енергоносії та вищою заробітною платою, тоді як брак персоналу обмежує роботу аеропортів і змушує скасовувати рейси.

Новинки Boeing та Airbus та інше

У Фарнборо американський титан Boeing та його європейський головний суперник Airbus боротимуться за перевагу, оголосивши про свої останні багатомільярдні замовлення на реактивні літаки.

Цього року виставка також буде присвячена екологічним темам декарбонізації та сталого розвитку, на тлі того, як багато перевізників прагнуть замінити старі парки літаків сучасними економічними літаками, які викидають менше вуглекислого газу.

Відвідувачі Фарнборо будуть у захваті від показів британських Red Arrow та південнокорейських Black Eagle, а також американського винищувача-невидимки F-35.

Airbus та Boeing також продемонструють свої останні двофюзеляжні пасажирські літаки A350-900 та 777X.

Тим часом війна росії з Україною викликала зростання витрат на оборону, на тлі того, як країни прагнуть зміцнити збройні сили.

"Як не дивно, ми, безумовно, спостерігаємо підвищений інтерес до елемента захисту у шоу", - сказав Роджерс.

Однак оборонні угоди у Фарнборо не оголошуються, на відміну від угод щодо комерційної цивільної авіації.