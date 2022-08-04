Авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море недалеко от Тайваня

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«Единственный авианосец передового базирования ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) провел плановые операции в Филиппинском море», - говорится в сообщении.

The U.S. Новый’с только подчиненным строительным транспортным средством массовой информации USS Ronald Reagan (CVN 76) ведет routine operations в Philippine Sea. #USNavy #US7thFleet pic.twitter.com/fiIKsWDH3F

Дополнение

Четыре военные корабли США, в том числе авианосец, были размещены в водах к востоку от Тайваня во вторник.

4 августа китайские военные начали беспрецедентные многодневные учения с боевыми стрельбами недалеко от берегов Тайваня в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.