Авианосец США Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море недалеко от Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Американский атомный авианосец Ronald Reagan провел плановые операции в Филиппинском море в западной части Тихого океана, на участке океана площадью 5,7 миллиона квадратных километров, включающего воды юго-восточнее Тайваня. Об этом сообщает пресс-служба Седьмого флота США в Twitter, информирует УНН.
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«Единственный авианосец передового базирования ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) провел плановые операции в Филиппинском море», - говорится в сообщении.
The U.S. Новый’с только подчиненным строительным транспортным средством массовой информации USS Ronald Reagan (CVN 76) ведет routine operations в Philippine Sea. #USNavy #US7thFleet pic.twitter.com/fiIKsWDH3F—7th Fleet (@US7thFleet) August 4, 2022
Дополнение
Четыре военные корабли США, в том числе авианосец, были размещены в водах к востоку от Тайваня во вторник.
4 августа китайские военные начали беспрецедентные многодневные учения с боевыми стрельбами недалеко от берегов Тайваня в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.