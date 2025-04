Авіаносець США Ronald Reagan провів планові операції у Філіппінському морі неподалік від Тайваню

Цитата



«Єдиний авіаносець передового базування ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) провів планові операції у Філіппінському морі», - ідеться в повідомленні.

The U.S. Navy’s only forward-deployed aircraft carrier USS Ronald Reagan (CVN 76) conducted routine operations in the Philippine Sea. #USNavy #US7thFleet pic.twitter.com/fiIKsWDH3F

— 7th Fleet (@US7thFleet) August 4, 2022

Доповнення

Чотири військові кораблі США, зокрема авіаносець, були розміщені у водах на схід від Тайваню у вівторок.

4 серпня китайські військові розпочали безпрецедентні кількаденні навчання з бойовими стрільбами недалеко від берегів Тайваню у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.