Авіаносець США Ronald Reagan провів планові операції у Філіппінському морі неподалік від Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Американський атомний авіаносець Ronald Reagan провів планові операції у Філіппінському морі у західній частині Тихого океану, на ділянці океану площею 5,7 мільйона квадратних кілометрів, яка включає води на південний схід від Тайваню. Про це повідомляє пресслужба Сьомого флоту США в Twitter, інформує УНН.
Цитата
«Єдиний авіаносець передового базування ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) провів планові операції у Філіппінському морі», - ідеться в повідомленні.
The U.S. Navy’s only forward-deployed aircraft carrier USS Ronald Reagan (CVN 76) conducted routine operations in the Philippine Sea. #USNavy #US7thFleet pic.twitter.com/fiIKsWDH3F— 7th Fleet (@US7thFleet) August 4, 2022
Доповнення
Чотири військові кораблі США, зокрема авіаносець, були розміщені у водах на схід від Тайваню у вівторок.
4 серпня китайські військові розпочали безпрецедентні кількаденні навчання з бойовими стрільбами недалеко від берегів Тайваню у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.