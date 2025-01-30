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Авиакатастрофа в Вашингтоне: на борту могли быть российские чемпионы по фигурному катанию Шишкова и Наумов

Авиакатастрофа в Вашингтоне: на борту могли быть российские чемпионы по фигурному катанию Шишкова и Наумов

Киев  •  УНН

 • 10213 просмотра

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В результате столкновения самолета American Airlines с вертолетом Black Hawk в Вашингтоне погибло не менее 18 человек. На борту могли находиться чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

На борту пассажирского самолета American Airlines который столкнулся с военным вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана могли быть российские чемпионы фигурного катания Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

российское СМИ, ссылаясь на анонимный источник, сообщает, что на борту самолёта могли находиться чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной россии Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Шишкова и Наумов завоевали титул чемпионов мира в парном фигурном катании в 1994 году. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Родственники, которые собрались в аэропорту, заявили, что не получили никаких разъяснений от официальных лиц по поводу авиакатастрофы. Они также добавили, что большинство сведений об инциденте узнали из новостных сообщений. 

Напомним 

В среду вечером недалеко от Вашингтонского национального аэропорта имени Рейгана произошла авиакатастрофа - региональный пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk столкнулись в воздухе и упали в реку Потомак. Официальные лица подтвердили обнаружение по меньшей мере 18 тел, однако точное количество жертв еще не объявлено.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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