Авіакатастрофа у Вашингтоні: на борту могли бути російські чемпіони з фігурного катання Шишкова і Наумов

На борту пасажирського літака American Airlines, який зіткнувся з військовим вертольотом Black Hawk біля аеропорту Рейгана, могли бути російські чемпіони фігурного катання Євгена Шишкова і Вадим Наумов.

Пише УНН з посиланням на росЗМІ.

російське ЗМІ, посилаючись на анонімне джерело, повідомляє, що на борту літака могли перебувати чемпіони світу з фігурного катання у складі збірної Росії Євгенія Шишкова і Вадим Наумов.

Шишкова і Наумов завоювали титул чемпіонів світу в парному фігурному катанні 1994 року. Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Родичі, які зібралися в аеропорту, заявили, що не отримали жодних роз'яснень від офіційних осіб щодо авіакатастрофи. Вони також додали, що більшість відомостей про інцидент дізналися з новинних повідомлень.

Нагадаємо

У середу ввечері недалеко від Вашингтонського національного аеропорту імені Рейгана сталася авіакатастрофа - регіональний пасажирський літак American Airlines і військовий гелікоптер Black Hawk зіштовхнулися в повітрі та впали в річку Потомак. Офіційні особи підтвердили виявлення щонайменше 18 тіл, проте точної кількості жертв ще не оголошено.