Авиакатастрофа в Броварах: известно уже о 18 погибших, в том числе 3 детей - глава ОВА

Цитата

"Трагедия в Броварах. Количество жертв возросло. По состоянию на 10.30 - 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых - 15 детей", - указал Кулеба.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

На месте работают все оперативные службы.

Дополнение

Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.