Авиакатастрофа в Броварах: известно уже о 18 погибших, в том числе 3 детей - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Количество жертв в результате падения вертолета в Броварах возросло до 18 человек, среди них 3 детей. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram, передает УНН.
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"Трагедия в Броварах. Количество жертв возросло. По состоянию на 10.30 - 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых - 15 детей", - указал Кулеба.
По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
На месте работают все оперативные службы.
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Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.
Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.