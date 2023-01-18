Авіакатастрофа в Броварах: відомо вже про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Кількість жертв внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах зросла до 18 людей, серед них 3 дітей. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram, передає УНН.
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"Трагедія у Броварах. Кількість жертв зросла. Станом на 10.30 - 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких - 15 дітей", - вказав Кулеба.
З його слів, потерпілим надається вся необхідна допомога.
На місці працюють всі оперативні служби.
Доповнення
Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочку впав гелікоптер.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що у Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.
Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що у Броварах через падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.