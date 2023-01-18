Авиакатастрофа в Броварах: МВД опубликовало список погибших с борта вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. МВД опубликовало список погибших в авиакатастрофе в Броварах, которые были на борту вертолета, пишет УНН.
Детали
Как указали в МВД, 18 января при исполнении служебных обязанностей погибли;
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- министр внутренних дел Украины Денис Монастырский,
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- его первый заместитель Евгений Енин,
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- государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,
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- заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк,
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- начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко,
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- ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий,
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- командир воздушного судна - инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко,
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- пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко,
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- бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.
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Также в результате этой ужасной трагедии погибли и получили травмы гражданские граждане, среди которых есть дети.
"Коллектив Министерства внутренних дел Украины испытывает невыразимую боль от потери людей, настоящих лидеров, которые ежедневно и круглосуточно работали на безопасность каждого украинского гражданина", - указали в МВД.
Дополнение
18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. На данный момент известно о 17 погибших.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.
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