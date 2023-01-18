Авиакатастрофа в Броварах: МВД опубликовало список погибших с борта вертолета

Детали

Как указали в МВД, 18 января при исполнении служебных обязанностей погибли;



министр внутренних дел Украины Денис Монастырский,



его первый заместитель Евгений Енин,



государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,



заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк,



начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко,



ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий,



командир воздушного судна - инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко,



пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко,



бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.



Также в результате этой ужасной трагедии погибли и получили травмы гражданские граждане, среди которых есть дети.

"Коллектив Министерства внутренних дел Украины испытывает невыразимую боль от потери людей, настоящих лидеров, которые ежедневно и круглосуточно работали на безопасность каждого украинского гражданина", - указали в МВД.

Дополнение

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. На данный момент известно о 17 погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.

СБУ открыла производство, выделила три версии.