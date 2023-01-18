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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Авиакатастрофа в Броварах: МВД опубликовало список погибших с борта вертолета

Киев • УНН

 • 607455 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. МВД опубликовало список погибших в авиакатастрофе в Броварах, которые были на борту вертолета, пишет УНН.

Авиакатастрофа в Броварах: МВД опубликовало список погибших с борта вертолета

Детали

Как указали в МВД, 18 января при исполнении служебных обязанностей погибли;

  • министр внутренних дел Украины Денис Монастырский,
  • его первый заместитель Евгений Енин,
  • государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,
  • заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк,
  • начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко,
  • ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий,
  • командир воздушного судна - инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко,
  • пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко,
  • бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

Также в результате этой ужасной трагедии погибли и получили травмы гражданские граждане, среди которых есть дети.

"Коллектив Министерства внутренних дел Украины испытывает невыразимую боль от потери людей, настоящих лидеров, которые ежедневно и круглосуточно работали на безопасность каждого украинского гражданина", - указали в МВД.

Дополнение

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. На данный момент известно о 17 погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.

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