Авіакатастрофа в Броварах: МВС опублікувало список загиблих з борту гвинтокрила
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. МВС опублікувало список загиблих в авіакатастрофі у Броварах, які були на борту гвинтокрила, пише УНН.
Деталі
Як вказали у МВС, 18 січня під час виконання службових обов’язків загинули;
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- міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,
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- його перший заступник Євгеній Єнін,
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- державний секретар МВС Юрій Лубкович,
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- заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,
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- начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко,
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- провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький,
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- командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко,
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- пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко,
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- бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.
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Також унаслідок цієї жахливої трагедії загинули і зазнали травм цивільні громадяни, серед яких є діти.
"Колектив Міністерства внутрішніх справ України відчуває невимовний біль від втрати людей, справжніх лідерів, які щоденно і цілодобово працювали на безпеку кожного українського громадянина", - вказали в МВС.
Доповнення
18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Наразі відомо про 17 загиблих.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.
Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.
СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.