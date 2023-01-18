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Авіакатастрофа в Броварах: МВС опублікувало список загиблих з борту гвинтокрила

Київ • УНН

 • 607455 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. МВС опублікувало список загиблих в авіакатастрофі у Броварах, які були на борту гвинтокрила, пише УНН.

Авіакатастрофа в Броварах: МВС опублікувало список загиблих з борту гвинтокрила

Деталі

Як вказали у МВС, 18 січня під час виконання службових обов’язків загинули;

  • міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,
  • його перший заступник Євгеній Єнін,
  • державний секретар МВС Юрій Лубкович,
  • заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,
  • начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко,
  • провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький,
  • командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко,
  • пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко,
  • бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

Також унаслідок цієї жахливої трагедії загинули і зазнали травм цивільні громадяни, серед яких є діти.

"Колектив Міністерства внутрішніх справ України відчуває невимовний біль від втрати людей, справжніх лідерів, які щоденно і цілодобово працювали на безпеку кожного українського громадянина", - вказали в МВС.

Доповнення

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Наразі відомо про 17 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

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