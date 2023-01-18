Авиакатастрофа в Броварах: глава ОВА сообщает о 17 погибших

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"Бровары. На месте продолжается спасательная операция. По предварительной информации по состоянию на сейчас 17 погибших, из них 2 детей. В больницах находятся 22 человека, 10 из которых - дети", - написал Кулеба.

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Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".

Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.