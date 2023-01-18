Авиакатастрофа в Броварах: глава ОВА сообщает о 17 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Броварах Киевской области из-за падения вертолета погибли 17 человек, из них 2 детей. Продолжается спасательная операция. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба в среду, 18 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Бровары. На месте продолжается спасательная операция. По предварительной информации по состоянию на сейчас 17 погибших, из них 2 детей. В больницах находятся 22 человека, 10 из которых - дети", - написал Кулеба.
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Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".
Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.
Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.