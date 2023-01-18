Авіакатастрофа в Броварах: голова ОВА повідомляє про 17 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Броварах на Київщині через падіння гвинтокрила загинуло 17 людей, з них 2 дітей. Триває рятувальна операція. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у середу, 18 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Бровари. На місці триває рятувальна операція. За попередньою інформацією станом на зараз 17 загиблих, з них 2 дітей. У лікарнях знаходяться 22 особи, 10 з яких - діти", - написав Кулеба.
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Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочку впав гелікоптер.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що у Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.
Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що у Броварах через падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.