Авиакатастрофа в Броварах: получить данные о родственниках и близких можно в координационном центре

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"Сразу после того, как произошла трагедия, в школе №10 был открыт штаб координационный, куда стекается вся информация. Также там люди могут получить информацию о своих родственниках и близких... Отдельно надо обратиться в органы полиции, чтобы предоставить информацию, которая есть у субъекта предоставления заявления", - сообщил он.

Детали

Кулеба отметил, что со своей стороны власти "сразу будут уточнять списки". Он объяснил, что одной из задач штаба является составление списков для идентификации детей, преподавателей, а также родителей, которые находились в помещении.

Председатель ОВА добавил, что сразу после трагедии была проведена эвакуация детей из садика, их переместили в другое учебное заведение и оказали необходимую помощь.

Контекст

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.

По состоянию на 15:45 в Броварах завершились поисково-спасательные работы. По данным ГСЧС, всего погибло 14 человек, из них 1 ребенок, пострадало 25 человек, из них 11 детей.

В связи с трагедией, произошедшей в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены Днями траура.

Напомним

Городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил, что в результате падения вертолета пострадала беременная женщина. Сейчас она находится в гинекологическом отделении.