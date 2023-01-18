Авиакатастрофа в Броварах: получить данные о родственниках и близких можно в координационном центре
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Граждане могут получить информацию о месте пребывания своих родственников или близких, которые находились на месте авиакатастрофы в Броварах, в координационном штабе в школе №10. Отдельно следует также обратиться в полицию, сообщил председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона, передает УНН.
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"Сразу после того, как произошла трагедия, в школе №10 был открыт штаб координационный, куда стекается вся информация. Также там люди могут получить информацию о своих родственниках и близких... Отдельно надо обратиться в органы полиции, чтобы предоставить информацию, которая есть у субъекта предоставления заявления", - сообщил он.
Детали
Кулеба отметил, что со своей стороны власти "сразу будут уточнять списки". Он объяснил, что одной из задач штаба является составление списков для идентификации детей, преподавателей, а также родителей, которые находились в помещении.
Председатель ОВА добавил, что сразу после трагедии была проведена эвакуация детей из садика, их переместили в другое учебное заведение и оказали необходимую помощь.
Контекст
18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.
По состоянию на 15:45 в Броварах завершились поисково-спасательные работы. По данным ГСЧС, всего погибло 14 человек, из них 1 ребенок, пострадало 25 человек, из них 11 детей.
В связи с трагедией, произошедшей в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены Днями траура.
Напомним
Городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил, что в результате падения вертолета пострадала беременная женщина. Сейчас она находится в гинекологическом отделении.