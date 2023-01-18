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Авіакатастрофа у Броварах: отримати дані щодо родичів та близьких можна в координаційному центрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Громадяни можуть отримати інформацію щодо місця перебування своїх родичів чи близьких, які перебували на місці авіакатастрофи в Броварах, у координаційному штабі в школі №10. Окремо слідо також звернутися до поліції, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Авіакатастрофа у Броварах: отримати дані щодо родичів та близьких можна в координаційному центрі

Цитата

"Одразу після того, як сталася трагедія, у школі №10 був відкритий штаб координаційний, куди стікається вся інформація. Також там люди можуть отримати інформацію щодо своїх родичів і близьких... Окремо треба звернутися до органів поліції, щоб надати інформацію яка є у суб'єкта надання заяви", - повідомив він.

Деталі

Кулеба зазначив, що зі свого боку влада "одразу буде уточнювати списки". Він пояснив, що однією з задач штабу є складання списків для ідентифікації дітей, викладачів, а також батьків, які знаходились в закладі.

Голова ОВА додав, що одразу після трагедії була проведена евакуація дітей з садочка, їх перемістили в інший навчальний заклад та надали необхідну допомогу.

Контекст

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. 

Станом на 15:45 у Броварах завершилися пошуково-рятувальні роботи. За даними ДСНС, всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

У зв'язку з трагедією, що сталася у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені Днями жалоби.

Нагадаємо

Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що унаслідок падіння гелікоптера постраждала вагітна жінка. Наразі вона перебуває в гінекологічному відділенні.

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