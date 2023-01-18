Авиакатастрофа в Броварах: данных о пропавших без вести детях нет, идет разбор завалов - ОВА

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«На данный момент нет у нас информации о пропавших без вести детях, идет работа по идентификации. Все дети сейчас находятся в другом учебном заведении. С ними работают соответствующие службы, также туда приезжают родители, составляются списки. Продолжаются работы по разбору завалов в садике», - рассказал Кулеба.

Кулеба в Telegram добавил, что все экстренные службы на месте.

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Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 15 погибших в авиакатастрофе в Броварах, среди них трое детей, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, и поручил СБУ во взаимодействии в том числе с полицией с выяснить обстоятельства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств падения вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство Министерства внутренних дел во главе с главой МВД Денисом Монастырским, его заместителем Евгением Ениным и государственным секретарем Юрием Лубковичем должно было отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.