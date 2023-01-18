Авіакатастрофа у Броварах: даних про зниклих безвісти дітей немає, іде розбір завалів - ОВА

Цитата

«Наразі немає в нас інформації про зниклих безвісти дітей, йде робота по ідентифікації. Всі діти зараз знаходяться в іншому навчальному закладі. З ними працюють відповідні служби, також туди приїжджають батьки, складаються списки. Продовжуються роботи по розбору завалів в садочку», - розповів Кулеба.

Кулеба у Telegram додав, що усі екстрені служби на місці.

Доповнення

Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочка впав гелікоптер.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 15 загиблих в авіакатастрофі у Броварах, серед них троє дітей, а також міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, і доручив СБУ у взаємодії у тому числі з поліцією з'ясувати обставини.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин падіння вертольота у Броварах, де загинуло керівництво МВС.

Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво Міністерства внутрішніх справ на чолі з головою МВС Денисом Монастирським, його заступником Євгенієм Єніним та державним секретарем Юрієм Лубковичем мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.