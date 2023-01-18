Авіакатастрофа у Броварах: даних про зниклих безвісти дітей немає, іде розбір завалів - ОВА

$41.390.02
46.921.07
ukru
Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
12:59 • 4326 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 17961 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 29255 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 51191 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 41922 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 89127 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 67234 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 59620 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118791 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183083 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 33775 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 25068 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 70537 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 21745 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 17721 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 51199 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 71548 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 89134 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 217015 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 267237 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 18456 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 22456 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 26401 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 30840 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 46438 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Авіакатастрофа у Броварах: даних про зниклих безвісти дітей немає, іде розбір завалів - ОВА

Київ • УНН

 • 556665 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Наразі немає інформації про зниклих безвісти дітей у Броварах, продовжується розбір завалів дитячого садочку, де впав гвинтокрил. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Авіакатастрофа у Броварах: даних про зниклих безвісти дітей немає, іде розбір завалів - ОВА

Цитата

«Наразі немає в нас інформації про зниклих безвісти дітей, йде робота по ідентифікації. Всі діти зараз знаходяться в іншому навчальному закладі. З ними працюють відповідні служби, також туди приїжджають батьки, складаються списки. Продовжуються роботи по розбору завалів в садочку», - розповів Кулеба.

Кулеба у Telegram додав, що усі екстрені служби на місці.

Доповнення

Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочка впав гелікоптер.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 15 загиблих в авіакатастрофі у Броварах, серед них троє дітей, а також міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, і доручив СБУ у взаємодії у тому числі з поліцією з'ясувати обставини.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин падіння вертольота у Броварах, де загинуло керівництво МВС.

Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво Міністерства внутрішніх справ на чолі з головою МВС Денисом Монастирським, його заступником Євгенієм Єніним та державним секретарем Юрієм Лубковичем мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.58
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11