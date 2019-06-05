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Авиакатастрофа MH17: появились новые доказательства вины РФ

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Опубликованы документы, служащие еще одним доказательством того, что ракетный комплекс "Бук", из которого попали и сбили малазийский самолет Boeing, доставили с территории РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российскую "Новую газету".

Как отмечает издание, в его распоряжение поступили документы военных России, которые могут подтвердить, что оружие привезли с российской территории.

Среди доказательств насчитывается, в частности, телефонограмма от 22 июня 2014 года, в которой речь идет о приказе начальникам курской и воронежской военных автомобильных инспекций организовать 23 июня сопровождение военной техники по дорогам общего пользования.

“Приказ направляется, в частности, руководству 56-й Курской и 47-й воронежской ВАИ, что вновь подтверждает установленный маршрут движения (из Курска на Донбасс — ред.)”, — пишет издание.

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Добавляется, что документ совпадает с версией авторов портала Bellingcat об участии военных личного состава и грузовиков 69-й бригады в транспортировке техники из Курска, которую портал высказал еще в 2017 году.

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Другой документ, по данным издания, подписанный подполковником с 69-й бригады Аладьиним, имеет список из нескольких грузовиков с водителями, которые прибудут в Курск из города Белгорода, чтобы отправиться дальше. Там, в частности, сообщается о КамАЗ с “черным” госномером 4267 АН и его водителя — рядовой Бутикова А.Н.

“Позже именно этот КамАЗ попадет в объективы любительской съемки при перевозке „Бука 332“ в Миллерово”, — поясняет автор материала.

В частности, в газеты в распоряжении есть приказ за подписью и.о. командира части 32406 подполковника Демидова и и.о. начальника штаба майора Горбатых. Из него следует, что более 170 курских военных 15 июля 2014 прибыли в Миллерово, что на границе с Украиной. В качестве основания приводится телеграмма начальника войск ПВО РФ от 13.07.2014.

По данным издания, из полученных документов можно сделать вывод, что противоракетные войска прибыли в Миллерово почти три недели, после того, как туда прибыла их техника. Протиракетникы были зачислены на котельное обеспечение, сразу же с него сняты, и при этом получили сухпайки на 5 суток.

“Судя по этим деталям, протиракетникы явно не собирались долго задерживаться с „боевым дежурством“ в 30 км от границы и вместе с сухпайком будто вышли из Миллерово в другое место. Так ли это? И как объяснить, что вскоре одна из машин курской бригады ПВО оказалась замеченной по другую сторону границы?”, — говорится в материалах издания.

Добавляется, что факт прибытия военных из курской части в Миллерово с датой 15 июля повышает уровень подозрения и обосновывает вопросы, поставленные следователями JIT в 2018 году — например, кто осуществлял переброску боевой машины туда и обратно и кто был в экипаже? Есть их имена в списке 170 военных из 53-й бригады, прибывшие на “боевое дежурство” к границе? Кто отдавал им приказы?

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассмотрение дел, открытых после исков к России от родственников погибших при катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 под Донецком.

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