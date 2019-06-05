Авіакатастрофа MH17: з'явилися нові докази провини РФ

ukru
16:18 • 4442 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 22255 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 35200 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 30107 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 76089 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 145877 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165207 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153376 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 232147 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159240 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.2 м/с
35 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 62696 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 40933 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 44697 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 41955 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 27217 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 149832 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 232147 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 198028 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 183371 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 150478 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 10234 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 11802 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 21414 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 17719 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 40938 перегляди
Актуальне
Авіакатастрофа MH17: з'явилися нові докази провини РФ

Авіакатастрофа MH17: з'явилися нові докази провини РФ

Київ • УНН

 • 25792 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Опубліковано документи, що служать ще одними доказами того, що ракетний комплекс "Бук", з якого поцілили та збили малайзійський літак Boeing, доставили з території РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на російську "Новую газету".

Як зазначає видання, в його розпорядження надійшли документи військових Росії, що можуть підтвердити, що зброю привезли з російської території.

Серед доказів налічується, зокрема, телефонограма від 22 червня 2014 року, в якій мова йде про наказ начальникам курської і воронезької військових автомобільних інспекцій організувати 23 червня супровід військової техніки дорогами загального користування.

“Наказ направляється, зокрема, керівництву 56-й курської і 47-й воронезької ВАІ, що знову підтверджує встановлений маршрут руху (з Курська на Донбас — ред.)”, — пише видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помпео: Росія недостатньо співпрацює в розслідуванні катастрофи MH17

Додається, що документ співпадає з версію авторів порталу Bellingcat про участь військових особового складу і вантажівок 69-ї бригади в транспортуванні техніки з Курська, яку портал висловив ще в 2017 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄСПЛ направив у РФ позови 380 близьких жертв катастрофи Boeing рейсу MH17

Інший документ, за даними видання, підписаний підполковником з 69-ї бригади Аладьїним, має список з декількох вантажівок з водіями, які прибудуть до Курська з міста Бєлгорода, щоб відправитися далі. Там, зокрема, повідомляється про КамАЗ з “чорним” держномером 4267 АН і його водія — рядовий Бутіков А.Н.

“Пізніше саме цей КамАЗ потрапить в об’єктиви аматорської зйомки при перевезенні „Бука 332“ в Міллерово”, — пояснює автор матеріалу.

Зокрема, у газети в розпоряджені є наказ за підписом т.в.о. командира частини 32406 підполковника Демідова і т.в.о. начальника штабу майора Горбатих. З нього випливає, що понад 170 курських військових 15 липня 2014 року прибули в Міллерово, що на кордоні з Україною. В якості підстави наводиться телеграма начальника військ ППО РФ від 13.07.2014.

За даними видання, з отриманих документів можна зробити висновок, що протиракетні війська прибули в Міллерово майже через три тижні, після того, як туди прибула їхня техніка. Протиракетники були зараховані на котлове забезпечення, відразу ж з нього зняті, при цьому отримавши сухпайки на 5 діб.

“Судячи з цих деталей, протиракетники явно не збиралися довго затримуватися з „бойовим чергуванням“ за 30 км від кордону і разом з сухпайками ніби вирушили з Міллерово в інше місце. Чи так це? І як пояснити, що незабаром одна з машин курської бригади ППО виявилася поміченою по іншу сторону кордону?” — йдеться в матеріалах видання.

Додається, що факт прибуття військових з курської частини в Міллерово з датою 15 липня підвищує рівень підозри і обґрунтовує питання, поставлені слідчими JIT в 2018 році — наприклад, хто здійснював перекидання бойової машини туди і назад і хто був в екіпажі? Чи є їхні імена в списку 170 військових з 53-ї бригади, які прибули на “бойове чергування” до кордону? Хто віддавав їм накази?

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав розгляд справ, відкритих після позовів до Росії від родичів загиблих при катастрофі малайзійського Boeing рейсу MH17 під Донецьком.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,109.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.30