Авіакатастрофа MH17: з'явилися нові докази провини РФ

Як зазначає видання, в його розпорядження надійшли документи військових Росії, що можуть підтвердити, що зброю привезли з російської території.

Серед доказів налічується, зокрема, телефонограма від 22 червня 2014 року, в якій мова йде про наказ начальникам курської і воронезької військових автомобільних інспекцій організувати 23 червня супровід військової техніки дорогами загального користування.

“Наказ направляється, зокрема, керівництву 56-й курської і 47-й воронезької ВАІ, що знову підтверджує встановлений маршрут руху (з Курська на Донбас — ред.)”, — пише видання.

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Додається, що документ співпадає з версію авторів порталу Bellingcat про участь військових особового складу і вантажівок 69-ї бригади в транспортуванні техніки з Курська, яку портал висловив ще в 2017 році.

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Інший документ, за даними видання, підписаний підполковником з 69-ї бригади Аладьїним, має список з декількох вантажівок з водіями, які прибудуть до Курська з міста Бєлгорода, щоб відправитися далі. Там, зокрема, повідомляється про КамАЗ з “чорним” держномером 4267 АН і його водія — рядовий Бутіков А.Н.

“Пізніше саме цей КамАЗ потрапить в об’єктиви аматорської зйомки при перевезенні „Бука 332“ в Міллерово”, — пояснює автор матеріалу.

Зокрема, у газети в розпоряджені є наказ за підписом т.в.о. командира частини 32406 підполковника Демідова і т.в.о. начальника штабу майора Горбатих. З нього випливає, що понад 170 курських військових 15 липня 2014 року прибули в Міллерово, що на кордоні з Україною. В якості підстави наводиться телеграма начальника військ ППО РФ від 13.07.2014.

За даними видання, з отриманих документів можна зробити висновок, що протиракетні війська прибули в Міллерово майже через три тижні, після того, як туди прибула їхня техніка. Протиракетники були зараховані на котлове забезпечення, відразу ж з нього зняті, при цьому отримавши сухпайки на 5 діб.

“Судячи з цих деталей, протиракетники явно не збиралися довго затримуватися з „бойовим чергуванням“ за 30 км від кордону і разом з сухпайками ніби вирушили з Міллерово в інше місце. Чи так це? І як пояснити, що незабаром одна з машин курської бригади ППО виявилася поміченою по іншу сторону кордону?” — йдеться в матеріалах видання.

Додається, що факт прибуття військових з курської частини в Міллерово з датою 15 липня підвищує рівень підозри і обґрунтовує питання, поставлені слідчими JIT в 2018 році — наприклад, хто здійснював перекидання бойової машини туди і назад і хто був в екіпажі? Чи є їхні імена в списку 170 військових з 53-ї бригади, які прибули на “бойове чергування” до кордону? Хто віддавав їм накази?

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав розгляд справ, відкритих після позовів до Росії від родичів загиблих при катастрофі малайзійського Boeing рейсу MH17 під Донецьком.