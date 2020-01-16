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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Авиакатастрофа самолета МАУ: главы МИД в Лондоне согласовали рамочные условия сотрудничества с Ираном

Киев • УНН

 • 14891 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 сегодня провели встречу в Лондоне и согласовали рамочные условия дальнейшего сотрудничества с Ираном по завершению прозрачного и справедливого расследования причин трагедии с целью установления справедливости для близких и родных ее жертв. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает УНН.

Авиакатастрофа самолета МАУ: главы МИД в Лондоне согласовали рамочные условия сотрудничества с Ираном

Как сообщили в МИД, рамочные условия базируются на пяти ключевых принципах, которыми Международная группа будет руководствоваться в дальнейших контактах с властями Ирана:

1. Полный и беспрепятственный доступ всем официальным представителям членов Международной Группы в Иран и внутри страны для осуществления консульских действий.

2. Достойный и открытый процесс идентификации тел в соответствии с международными стандартами, а также репатриация тел в соответствии с пожеланиями родственников.

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3. Тщательное, независимое и прозрачное международное расследование, в котором могут принимать участие государства, граждане которых погибли в авиакатастрофе, в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации.

4. Признание Ираном своей полной ответственности за сбивание самолета рейса PS752 и своих обязательств перед родственниками погибших и другими сторонами, включая выплаты компенсаций.

5. Привлечение к ответственности виновных в катастрофе после проведения независимого уголовного расследования и дальнейших прозрачных и беспристрастных судебных процедур в соответствии с международными стандартами и уважения прав человека.

"Мы отмечаем осуществленные Ираном шаги по расследованию и призываем к дальнейшему сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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