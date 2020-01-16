Авиакатастрофа самолета МАУ: главы МИД в Лондоне согласовали рамочные условия сотрудничества с Ираном

КИЕВ. 16 января. УНН. Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 сегодня провели встречу в Лондоне и согласовали рамочные условия дальнейшего сотрудничества с Ираном по завершению прозрачного и справедливого расследования причин трагедии с целью установления справедливости для близких и родных ее жертв. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает УНН.