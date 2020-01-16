Авіакатастрофа літака МАУ: глави МЗС у Лондоні погодили рамкові умови співпраці з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Україна, Канада, Швеція, Велика Британія та Афганістан як учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака рейсу PS752 сьогодні провели зустріч у Лондоні та погодили рамкові умови подальшого співробітництва з Іраном щодо завершення прозорого та справедливого розслідування причин трагедії з метою встановлення справедливості для близьких та рідних її жертв. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС, передає УНН.
Як повідомили у МЗС, рамкові умови базуються на п’яти ключових засадах, якими Міжнародна група керуватиметься у подальших контактах із владою Ірану:
1. Повний і безперешкодний доступ усім офіційним представникам членів Міжнародної Групи до Ірану і всередині країни для здійснення консульських дій.
2. Гідний та відкритий процес ідентифікації тіл відповідно до міжнародних стандартів, а також репатріації тіл відповідно до побажань родичів.
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3. Ретельне, незалежне і прозоре міжнародне розслідування, у якому можуть брати участь держави, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
4. Визнання Іраном своєї повної відповідальності за збиття літака рейсу PS752 та своїх зобов’язань перед родичами загиблих та іншими сторонами, включно з виплатою компенсацій.
5. Притягнення до відповідальності винних у катастрофі після проведення незалежного кримінального розслідування та подальших прозорих і неупереджених судових процедур відповідно до міжнародних стандартів та поваги прав людини.
"Ми відзначаємо здійснені Іраном кроки щодо розслідування і закликаємо до подальшої співпраці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.