Авіакатастрофа літака МАУ: глави МЗС у Лондоні погодили рамкові умови співпраці з Іраном

КИЇВ. 16 січня. УНН. Україна, Канада, Швеція, Велика Британія та Афганістан як учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака рейсу PS752 сьогодні провели зустріч у Лондоні та погодили рамкові умови подальшого співробітництва з Іраном щодо завершення прозорого та справедливого розслідування причин трагедії з метою встановлення справедливості для близьких та рідних її жертв. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС, передає УНН.