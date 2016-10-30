Авиабомбу времен Второй мировой войны обнаружили на Кировоградщине

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня в Знаменском районе была обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны ФАБ-100, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Кировоградской области.