Авиабомбу времен Второй мировой войны обнаружили на Кировоградщине
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня в Знаменском районе была обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны ФАБ-100, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Кировоградской области.
Саперы обследовали территорию вокруг находки миноискателями, но других боеприпасов не обнаружили.
Авиабомбу обезвредили на подрывной площадке.
Напомним, что за минувшие сутки в Украине службой ГСЧС было обнаружено и обезврежено 603 взрывоопасных предмета.