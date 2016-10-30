Авіабомбу часів Другої світової війни виявили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні у Знам’янському районі було виявлено авіабомбу часів Другої світової війни ФАБ-100, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу ДСНС у Кіровоградській області.
Сапери обстежили територію довкола знахідки міношукачами, але інших боєприпасів не виявили.
Авіабомбу знешкодили на підривному майданчику.
Нагадаємо, що за минулу добу в Україні службою ДСНС було виявлено та знешкоджено 603 вибухонебезпечних предмети.