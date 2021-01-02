Авдеевка уже два дня с начала года без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Город Авдеевка Донецкой области и близлежащие населенные пункты уже два дня остаются без водоснабжения. Причиной этого стало обесточивание Донецкой фильтровальной станции и Оленивской повышающей водопроводной насосной станции. Об этом сообщила пресс-служба компании "Вода Донбасса", информирует УНН.
"Из-за погодных условий обесточена Донецкая фильтровальная станция и Еленовская повышающая водопроводная насосная станция. Остановлена подача воды в город Авдеевку, поселки: Красный Партизан, Верхнеторецкое, Васильевка, Крутая Балка, села: Березовое, Тарамчук, Степное, Сладкое.", - заявили в компании вчера, 1 января.
В военно-гражданской администрации города Авдеевка надеются, что уже завтра, 3 января, удастся восстановить водоснабжение в полном объеме.
"В настоящее время... в результате проведения восстановительных работ установлено наличие дополнительных незначительных факторов, помешавших в согласованное для этого время вывести энергоснабжение станции на штатные параметры. Смену с ДФС сегодня вывезли на завтра согласован завоз следующей. Ориентировочно на 12:00 уже должна быть доступна информация по ситуации с запуском ДФС. Также сообщаем, что сегодня вечером 02.01.2021 будет проведена раскачка из подземного резервуара без применения подкачки бойлерных, так как технологический запас воды в резервуаре и отсутствие его одновременного пополнения лишает этой возможности. Время подачи воды с 18:00 до 20:00. Есть надежда на полное восстановление водоснабжения населения уже завтра", - заявили в ВЦА 2 января.
Также в администрации призвали использовать официальную информацию и "с пониманием относиться к ситуации".
На время остановки работы ДФС, как указано, все могут воспользоваться рядом скважин.
Напомним, ряд крупных микрорайонов оккупированного Симферополя остался недавно без воды из-за аварии на водопроводе.