Ряд районів окупованого Сімферополя залишилися без водопостачання через аварію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Ряд великих мікрорайонів Сімферополя залишився без води через аварію на водопроводі, повідомила пресслужба ГУП “Води Криму”, пише УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Як уточнюється, орієнтовний час усунення пошкоджень — 24 години.
“В результаті гідроударів на водоводі діаметром 600 мм в мікрорайоні Мар’їно сталися аварії на мережах водопостачання, обмежено водопостачання мікрорайону Мар’їно і мікрорайону Мар’їно-Українка”, — йдеться в повідомленні.
В “Воді Криму” уточнили, що поки оцінюють характер і кількість пошкоджень на водоводі.
“Організовано підвіз води населенню у вечірній час, з ранку також буде організовано підвезення води (графіки підвезення води будуть опубліковані на офіційній сторінці ГУП РК „Вода Криму“ пізніше”, — підкреслили в ГУП.
Раніше “влада” в Криму повідомила, що почали закачування води з артезіанських свердловин в водовід, який постачає жителів Сімферополя.
Також в окупованому Криму почали використовувати воду з озера, яке простоювало більше 50 років.