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Ряд районів окупованого Сімферополя залишилися без водопостачання через аварію

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Ряд великих мікрорайонів Сімферополя залишився без води через аварію на водопроводі, повідомила пресслужба ГУП “Води Криму”, пише УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.

Ряд районів окупованого Сімферополя залишилися без водопостачання через аварію

Як уточнюється, орієнтовний час усунення пошкоджень — 24 години.

“В результаті гідроударів на водоводі діаметром 600 мм в мікрорайоні Мар’їно сталися аварії на мережах водопостачання, обмежено водопостачання мікрорайону Мар’їно і мікрорайону Мар’їно-Українка”, — йдеться в повідомленні.

В “Воді Криму” уточнили, що поки оцінюють характер і кількість пошкоджень на водоводі.

“Організовано підвіз води населенню у вечірній час, з ранку також буде організовано підвезення води (графіки підвезення води будуть опубліковані на офіційній сторінці ГУП РК „Вода Криму“ пізніше”, — підкреслили в ГУП.

Раніше “влада” в Криму повідомила, що почали закачування води з артезіанських свердловин в водовід, який постачає жителів Сімферополя.

Також в окупованому Криму почали використовувати воду з озера, яке простоювало більше 50 років.

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