В окупованому Криму почали використовувати воду з озера, яке простоювало більше 50 років

"Сьогодні до водопостачання Ялти було підключено джерело, яке не використали півстоліття. Це озеро Могабі. Тут була встановлена нова запірна арматура, засувки, відремонтовано технологічний насос для промивки фільтрів. Всі підготовчі роботи, включаючи лабораторні дослідження якості води, завершені, вода вже пішла до споживачів - жителів західних районів міста.

Одночасно ведеться робота для переходу на власні джерела водопостачання селищ Форос, Сімеїз, міста Алупка", - написала Яніна Павленко.

За її словами, поблизу Фороса є дві свердловини, які після проведення підготовчих робіт зможуть повністю забезпечити селище водою.

"Надалі, після постановки їх на баланс Ялтинського водоканалу, свердловини будуть введені в експлуатацію і вода почне надходити жителям. Весь цей комплекс заходів зніме навантаження з основних мереж міста, і я дуже сподіваюся надалі дозволить пом'якшити графік подачі води в цілому по Великій Ялті", - додала Павленко.

Нагадаємо, Кремль заявив, що вони роблять все можливе в питанні води в анексованому Криму, але потрібен час.

Також нагадаємо, що воду в окупованому РФ Севастополі готувалися перекачати зі штучного озера.

Раніше уряд Росії виділив більше 8 млрд рублів "на створення опріснювачів води" в анексованих Криму і Севастополі. Також знову вирішив "виділити кошти на водопостачання" анексованого Криму, на цей раз 50 млрд рублів, а на початку жовтня постановив "виділити більше 5 млрд рублів для водопостачання" захопленого півострова.