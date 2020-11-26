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Воду в оккупированном РФ Севастополе готовятся перекачать из искуственного озера - СМИ

Киев  •  УНН

 • 19703 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Из искусственного озера в заброшенном Инкерманском карьере готовятся перекачивать воду для снабжения временно окупированного Россией Севастополя. О производимых там работах сообщает “Крым.Реалии”, передает УНН.

Так, сообщается, что в настоящий момент от затопленного карьера вдоль дороги уже проложены специальные пластиковые трубы. У озера работает бригада севастопольского “Водоканала”, рабочие на берегу производят монтаж водозаборного устройства.

По данным местных СМИ, оккупационные “власти” города намерены взять около 1 млн кубических метров воды из Инкерманского карьера, чтоб избежать дефицита в воды в городе.

“Сейчас ведется прокладка трубопровода для забора оттуда воды в городскую систему с последующей очисткой. Это вынужденная мера. Мы планируем взять оттуда порядка миллиона кубов. Мы знаем, что этот водоем природно восполнится, потому что там есть источники подземных вод... Я помню, что в районе Инерманского монастыря после разработки карьера прекратил свое существование один из родников”, — сообщил заместитель так называемого “главы правительства” Севастополя Николай Жигулин.

Он сообщил, что карьер будет использоваться в этом году — после чего “в ближайшие годы водоем восполнится”.

Так, Инкерманский известково-ракушечный карьер Сталинской железной дороги организован в мае 1944 года для добычи строительных материалов для восстановления народно-хозяйственных объектов Крыма, в первую очередь города Севастополя.

Из инкерманского камня сложены многие здания в Севастополе, его использовали также в Александрии, Марселе.

В 1978 году после проведения взрывных работ карьер начал заполняться грунтовыми водами, при этом пересох источник Святого Климента, находящийся на территории Инкерманского пещерного Свято-Климентовского монастыря.

Глубина образовавшегося озера местами доходит до 60 метров, площадь водного зеркала около 23 тысяч квадратных метров, уровень воды всегда постоянный. Местные жители называют его озером святого Климента, на берегах любят отдыхать, ловить рыбу и раков инкерманцы и севастопольцы.

Как сообщал УНН, ранее постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что до начала оккупации в 2014 году своей воды в Крыму для нужд гражданского населения хватало. После начала временной оккупации Россия начала направлять водные ресурсы не туда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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