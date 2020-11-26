Воду в окупованому РФ Севастополі готуються перекачати з штучного озера - ЗМІ

Так, повідомляється, що в даний момент від затопленого кар'єру уздовж дороги вже прокладені спеціальні пластикові труби. Біля озера працює бригада севастопольського "Водоканалу", робочі на березі проводять монтаж водозабірного пристрою.

За даними місцевих ЗМІ, окупаційна "влада" міста має намір взяти близько 1 млн кубічних метрів води з Інкерманського кар'єру, щоб уникнути дефіциту в води в місті.

"Зараз ведеться прокладка трубопроводу для забору звідти води в міську систему з подальшим очищенням. Це вимушений захід. Ми плануємо взяти звідти близько мільйона кубів. Ми знаємо, що ця водойма природно наповниться, тому що там є джерела підземних вод... Я пам'ятаю, що в районі Інерманського монастиря після розробки кар'єру припинило своє існування одне з джерел", - повідомив заступник так званого "глави уряду" Севастополя Микола Жигулін.

Він повідомив, що кар'єр буде використовуватися в цьому році - після чого "в найближчі роки водойма заповниться".

Так, Інкерманський вапняно-черепашковий кар'єр Сталінської залізниці організований в травні 1944 року для видобутку будівельних матеріалів для відновлення народно-господарських об'єктів Криму, в першу чергу міста Севастополя.

З інкерманського каменю складені багато будівель в Севастополі, його використовували також в Олександрії, Марселі.

У 1978 році після проведення вибухових робіт кар'єр почав заповнюватися ґрунтовими водами, при цьому пересхло джерело Святого Климента, що знаходиться на території Інкерманського печерного Свято-Климентівського монастиря.

Глибина озера, що утворилося, місцями доходить до 60 метрів, площа водного дзеркала близько 23 тисяч квадратних метрів, рівень води завжди постійний. Місцеві жителі називають його озером святого Климента, на берегах полюбляють відпочивати, ловити рибу і раків інкерманци і севастопольці.

Як повідомляв УНН, раніше постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич заявив, що до початку окупації в 2014 році своєї води в Криму для потреб цивільного населення вистачало. Після початку тимчасової окупації Росія почала направляти водні ресурси не туди.