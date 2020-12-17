В оккупированном Крыму начали использовать воду из озера, которое простаивало более 50 лет

“Сегодня к водоснабжению Ялты был подключен источник, который не использовали полвека. Это озеро Могаби. Здесь была установлена новая запорная арматура, задвижки, отремонтирован технологический насос для промывки фильтров. Все подготовительные работы, включая лабораторные исследования качества воды, завершены, вода уже пошла к потребителям - жителям западных районов города.

Одновременно ведется работа для перехода на собственные источники водоснабжения посёлков Форос, Симеиз, города Алупка”, - написала Янина Павленко.

По ее словам, вблизи Фороса есть две скважины, которые после проведения подготовительных работ смогут полностью обеспечить посёлок водой.

“В дальнейшем, после постановки их на баланс Ялтинского водоканала, скважины будут введены в эксплуатацию и вода начнёт поступать жителям. Весь этот комплекс мероприятий снимет нагрузку с основных сетей города, и я очень надеюсь в дальнейшем позволит смягчить график подачи воды в целом по Большой Ялте”, - добавила Павленко.

Напомним, Кремль заявил, что они делают все возможное в вопросе воды в аннексированном Крыму, но нужно время.

Также напомним, что воду в оккупированном РФ Севастополе готовились перекачать из искусственного озера.

Ранее правительство России выделило более 8 млрд рублей “на создание опреснителей воды” в аннексированных Крыму и Севастополе. Также снова решило “выделить средства на водоснабжение” аннексированного Крыма, на этот раз 50 млрд рублей, а в начале октября постановило “выделить больше 5 млрд рублей для водоснабжения” захваченного полуострова.