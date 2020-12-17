В оккупированном Крыму начали использовать воду из озера, которое простаивало более 50 лет

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31693 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 68345 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 115855 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 109262 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62500 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72264 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186504 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150412 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158318 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138577 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2.5м/с
36%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18518 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 12033 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16405 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 15014 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13541 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 115855 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 109262 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86841 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98990 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128971 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5302 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10594 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13555 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16417 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18530 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

В оккупированном Крыму начали использовать воду из озера, которое простаивало более 50 лет

Киев • УНН

 • 25216 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во временно оккупированном Крыму стали подавать в Ялту воду из озера Могаби, которое не использовали для водоснабжения полвека. Об этом на своей странице в Facebook написала так называемая “глава российской администрации Ялты” Янина Павленко, передает УНН.

В оккупированном Крыму начали использовать воду из озера, которое простаивало более 50 лет

“Сегодня к водоснабжению Ялты был подключен источник, который не использовали полвека. Это озеро Могаби. Здесь была установлена новая запорная арматура, задвижки, отремонтирован технологический насос для промывки фильтров. Все подготовительные работы, включая лабораторные исследования качества воды, завершены, вода уже пошла к потребителям - жителям западных районов города.

Одновременно ведется работа для перехода на собственные источники водоснабжения посёлков Форос, Симеиз, города Алупка”, - написала Янина Павленко.

По ее словам, вблизи Фороса есть две скважины, которые после проведения подготовительных работ смогут полностью обеспечить посёлок водой.

“В дальнейшем, после постановки их на баланс Ялтинского водоканала, скважины будут введены в эксплуатацию и вода начнёт поступать жителям. Весь этот комплекс мероприятий снимет нагрузку с основных сетей города, и я очень надеюсь в дальнейшем позволит смягчить график подачи воды в целом по Большой Ялте”, - добавила Павленко.

Напомним, Кремль заявил, что они делают все возможное в вопросе воды в аннексированном Крыму, но нужно время.

Также напомним, что воду в оккупированном РФ Севастополе готовились перекачать из искусственного озера.

Ранее правительство России выделило более 8 млрд рублей “на создание опреснителей воды” в аннексированных Крыму и Севастополе. Также снова решило “выделить средства на водоснабжение” аннексированного Крыма, на этот раз 50 млрд рублей, а в начале октября постановило “выделить больше 5 млрд рублей для водоснабжения” захваченного полуострова.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,834.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,257.39
Ethereum
$1,593.00