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Ряд районов оккупированного Симферополя остались без водоснабжения из-за аварии

Киев • УНН

 • 10699 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Ряд крупных микрорайонов Симферополя остался без воды из-за аварии на водопроводе, сообщила пресс-служба ГУП “Воды Крыма”, пишет УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Ряд районов оккупированного Симферополя остались без водоснабжения из-за аварии

Как уточняется, ориентировочное время устранения повреждений — 24 часа.

“В результате гидроударов на водоводе диаметром 600 мм в микрорайоне Марьино произошли аварии на сетях водоснабжения, ограничено водоснабжение микрорайона Марьино и микрорайона Марьино-Украинка”, — говорится в сообщении.

В “Воде Крыма” уточнили, что пока оценивают характер и количество повреждений на водоводе.

“Организован подвоз воды населению в вечернее время, с утра также будет организован подвоз воды (графики подвоза воды будут опубликованы на официальной странице ГУП РК „Вода Крыма“ позже”, — подчеркнули в ГУП.

Ранее “власти” в Крыму сообщили, что начали закачку воды из артезианских скважин в водовод, который снабжает жителей Симферополя.

Также в оккупированном Крыму начали использовать воду из озера, которое простаивало более 50 лет.

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