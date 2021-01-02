Авдіївка вже два дні з початку року без води
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Місто Авдіївка Донецької області та населені пункти поряд вже два дні залишаються без водопостачання. Причиною цього стало знеструмлення Донецької фільтрувальної станції і Оленівської підвищувальної водопровідної насосної станції. Про це повідомила пресслужба компанії “Вода Донбасу”, інформує УНН.
“Через погодні умови знеструмлені Донецька фільтрувальна станція і Оленівська підвищувальна водопровідна насосна станція. Зупинено подачу води в місто Авдіївку, селища: Червоний Партизан, Верхньоторецьке, Василівка, Крута Балка, села: Березове, Тарамчук, Степове, Солодке”, - заявили в компанії вчора, 1 січня.
У військово-цивільній адміністрації міста Авдіївка сподіваються, що вже завтра, 3 січня, вдасться відновити водопостачання у повному обсязі.
“На даний час, за інформацією АПВУКГ, в результаті проведення відновлювальних робіт встановлено наявність додаткових незначних факторів, які завадили в узгоджений для цього час вивести енергопостачання станції на штатні параметри. Зміну з ДФС сьогодні вивезли і на завтра погоджено завіз наступної. Орієнтовно на 12:00 вже повинна бути доступна інформація по ситуації з запуском ДФС. Також повідомляємо, що сьогодні ввечері 02.01.2021 буде проведено розкачку з підземного резервуару без застосування підкачки бойлерних, так як технологічний запас води в резервуарі та відсутність його одночасного поповнення позбавляє цієї можливості. Час подачі води з 18:00 до 20:00. Є надія на повне відновлення водопостачання населення вже завтра”, - заявили в ВЦА 2 січня.
Також у адміністрації закликали використовувати офіційну інформацію і "з розумінням ставитися до ситуації".
На час зупинки роботи ДФС, як вказано, усі можуть скористатися низкою свердловин.
Нагадаємо, низка великих мікрорайонів окупованого Сімферополя залишилася нещодавно без води через аварію на водопроводі.