Авдіївка вже два дні з початку року без води

“Через погодні умови знеструмлені Донецька фільтрувальна станція і Оленівська підвищувальна водопровідна насосна станція. Зупинено подачу води в місто Авдіївку, селища: Червоний Партизан, Верхньоторецьке, Василівка, Крута Балка, села: Березове, Тарамчук, Степове, Солодке”, - заявили в компанії вчора, 1 січня.

У військово-цивільній адміністрації міста Авдіївка сподіваються, що вже завтра, 3 січня, вдасться відновити водопостачання у повному обсязі.

“На даний час, за інформацією АПВУКГ, в результаті проведення відновлювальних робіт встановлено наявність додаткових незначних факторів, які завадили в узгоджений для цього час вивести енергопостачання станції на штатні параметри. Зміну з ДФС сьогодні вивезли і на завтра погоджено завіз наступної. Орієнтовно на 12:00 вже повинна бути доступна інформація по ситуації з запуском ДФС. Також повідомляємо, що сьогодні ввечері 02.01.2021 буде проведено розкачку з підземного резервуару без застосування підкачки бойлерних, так як технологічний запас води в резервуарі та відсутність його одночасного поповнення позбавляє цієї можливості. Час подачі води з 18:00 до 20:00. Є надія на повне відновлення водопостачання населення вже завтра”, - заявили в ВЦА 2 січня.

Також у адміністрації закликали використовувати офіційну інформацію і "з розумінням ставитися до ситуації".

На час зупинки роботи ДФС, як вказано, усі можуть скористатися низкою свердловин.

Нагадаємо, низка великих мікрорайонів окупованого Сімферополя залишилася нещодавно без води через аварію на водопроводі.