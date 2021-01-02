Авдіївка вже два дні з початку року без води

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 1636 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 15085 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 40431 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 88984 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 174869 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 204736 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 179636 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171325 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115331 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89729 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.5м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 82307 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 99323 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 16810 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 42334 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 22401 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 3942 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 203366 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 235020 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 323944 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 486217 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 4602 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 7830 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 42573 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 47762 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52152 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Авдіївка вже два дні з початку року без води

Київ • УНН

 • 20898 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Місто Авдіївка Донецької області та населені пункти поряд вже два дні залишаються без водопостачання. Причиною цього стало знеструмлення Донецької фільтрувальної станції і Оленівської підвищувальної водопровідної насосної станції. Про це повідомила пресслужба компанії “Вода Донбасу”, інформує УНН.

Авдіївка вже два дні з початку року без води

“Через погодні умови знеструмлені Донецька фільтрувальна станція і Оленівська підвищувальна водопровідна насосна станція. Зупинено подачу води в місто Авдіївку, селища: Червоний Партизан, Верхньоторецьке, Василівка, Крута Балка, села: Березове, Тарамчук, Степове, Солодке”, - заявили в компанії вчора, 1 січня.

У військово-цивільній адміністрації міста Авдіївка сподіваються, що вже завтра, 3 січня, вдасться відновити водопостачання у повному обсязі.

“На даний час, за інформацією АПВУКГ, в результаті проведення відновлювальних робіт встановлено наявність додаткових незначних факторів, які завадили в узгоджений для цього час вивести енергопостачання станції на штатні параметри. Зміну з ДФС сьогодні вивезли і на завтра погоджено завіз наступної. Орієнтовно на 12:00 вже повинна бути доступна інформація по ситуації з запуском ДФС. Також повідомляємо, що сьогодні ввечері 02.01.2021 буде проведено розкачку з підземного резервуару без застосування підкачки бойлерних, так як технологічний запас води в резервуарі та відсутність його одночасного поповнення позбавляє цієї можливості. Час подачі води з 18:00 до 20:00. Є надія на повне відновлення водопостачання населення вже завтра”, - заявили в ВЦА 2 січня.

Також у адміністрації закликали використовувати офіційну інформацію і "з розумінням ставитися до ситуації".

На час зупинки роботи ДФС, як вказано, усі можуть скористатися низкою свердловин.

Нагадаємо, низка великих мікрорайонів окупованого Сімферополя залишилася нещодавно без води через аварію на водопроводі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$63.35
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$253.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26