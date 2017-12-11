Авдеевка частично осталась без света из-за обстрела боевиков
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 11 ДЕКАБРЯ. УНН. В результате обстрела окраине прифронтового города Авдеевка, часть города осталась без света. Об этом говорится в сообщении ГУНП Донецкой области, передает УНН.
"По предварительной информации, обстрел начался в 14:00 и велся с реактивной системы залпового огня "Град". Пострадавших среди мирного населения нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снаряды упали примерно в 200 метрах от Авдеевского коксохимического завода.
"В результате повреждено электрическую опору, из-за чего часть города на полчаса осталась без света. В настоящее время электроснабжение уже восстановлено", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, по данным полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. "Террористический акт".
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 украинских военных получили ранения, еще 3 - контузию.