Авдіївка частково залишилася без світла через обстріл бойовиків
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 11 ГРУДНЯ. УНН. Внаслідок обстрілу околиці прифронтового міста Авдіївка, частина міста залишилася без світла. Про це йдеться в повідомленні ГУНП Донецької області, передає УНН.
"За попередньою інформацією, обстріл розпочався о 14:00 та вівся з реактивної системи залпового вогню "Град". Постраждалих серед мирного населення немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що снаряди впали приблизно в 200 метрів від Авдіївського коксохімічного заводу.
"В результаті пошкоджено електричну опору, через що частина міста на півгодини залишилась без світла. На даний час електропостачання вже відновлено” — наголосили у прес-службі.
Крім того, за даними поліції, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. “Терористичний акт”.
Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції 2 українських військових отримали поранення, ще 3 – контузію.