«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев
Киев • УНН
Джеймс Кэмерон выпустит четвертую часть космической саги 21 декабря 2029 года. К своим ролям вернутся Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер.
Легендарная франшиза "Аватар" продолжает расширяться. В частности, после громкого успеха третьей части "Аватар: огонь и пепел" стало известно о следующем большом шаге во вселенной Джеймса Кэмерона - "Аватар 4". Информация о фильме пока частичная, но уже позволяет составить представление о том, чего ждать от четвертого эпизода легендарной космической саги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gamesradar.
Когда выйдет "Аватар 4 "
Официально установлена дата премьеры — 21 декабря 2029 года. Именно в этот день студия планирует вывести четвертую часть на большие экраны по всему миру.
Кто вернется на экраны
В новом "Аватаре" ожидается возвращение многих знакомых героев и актеров, которые стали символами франшизы:
- Сэм Уортингтон - главный герой, бывший морпех, ставший частью На’ви.
- Зои Салдана - ведущая воительница и спутница Джейка.
- Сигурни Уивер - важная персона, чья роль возросла после событий третьего фильма.
- Стивен Лэнг - символ конфликта между людьми и На’ви.
- Уна Чаплин - лидер Племени Пепла, один из центральных антагонистов.
- Мишель Йео - новая Na’vi-персонажка, подтвержденная для участия в двух следующих частях.
