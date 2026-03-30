«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев

Легендарная франшиза "Аватар" продолжает расширяться. В частности, после громкого успеха третьей части "Аватар: огонь и пепел" стало известно о следующем большом шаге во вселенной Джеймса Кэмерона - "Аватар 4". Информация о фильме пока частичная, но уже позволяет составить представление о том, чего ждать от четвертого эпизода легендарной космической саги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gamesradar.

Когда выйдет "Аватар 4 "

Официально установлена дата премьеры — 21 декабря 2029 года. Именно в этот день студия планирует вывести четвертую часть на большие экраны по всему миру.

Кто вернется на экраны

В новом "Аватаре" ожидается возвращение многих знакомых героев и актеров, которые стали символами франшизы:

Сэм Уортингтон - главный герой, бывший морпех, ставший частью На’ви.

- главный герой, бывший морпех, ставший частью На’ви. Зои Салдана - ведущая воительница и спутница Джейка.

- ведущая воительница и спутница Джейка. Сигурни Уивер - важная персона, чья роль возросла после событий третьего фильма.

- важная персона, чья роль возросла после событий третьего фильма. Стивен Лэнг - символ конфликта между людьми и На’ви.

- символ конфликта между людьми и На’ви. Уна Чаплин - лидер Племени Пепла, один из центральных антагонистов.

- лидер Племени Пепла, один из центральных антагонистов. Мишель Йео - новая Na’vi-персонажка, подтвержденная для участия в двух следующих частях.

Ранее УНН писали о том, как фильм "Аватар: Огонь и пепел" официально собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате.

