"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв

Легендарна франшиза "Аватар" продовжує розширюватися. Зокрема, після гучного успіху третьої частини "Аватар: вогонь і попіл" стало відомо про наступний великий крок у всесвіті Джеймса Кемерона - "Аватар 4". Інформація про фільм поки що часткова, але вже дозволяє скласти уявлення про те, чого чекати від четвертого епізоду легендарної космічної саги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gamesradar.

Коли вийде "Аватар 4 "

Офіційно встановлено дату прем’єри — 21 грудня 2029 року. Саме цього дня студія планує вивести четверту частину на великі екрани по всьому світу.

Хто повернеться на екрани

У новому "Аватарі " очікується повернення багатьох знайомих героїв та акторів, які стали символами франшизи:

Сем Вортінґтон - головний герой, колишній морпіх, що став частиною На'ві.

Зої Салдана - провідна воїнка та супутниця Джейка.

Сіґурні Вівер - важлива персона, чия роль зросла після подій третього фільму.

Стівен Ленґ - символ конфлікту між людьми та На'ві.

Оона Чаплін - лідерка Племені Попелу, один із центральних антагоністів.

Мішель Йео - нова Na'vi-персонажка, підтверджена для участі у двох наступних частинах.

