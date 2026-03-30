$43.840.0450.490.12
496 перегляди
11798 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв

Київ • УНН

 • 1878 перегляди

Джеймс Кемерон випустить четверту частину космічної саги 21 грудня 2029 року. До своїх ролей повернуться Сем Вортінґтон, Зої Салдана та Сіґурні Вівер.

Легендарна франшиза "Аватар" продовжує розширюватися. Зокрема, після гучного успіху третьої частини "Аватар: вогонь і попіл" стало відомо про наступний великий крок у всесвіті Джеймса Кемерона - "Аватар 4". Інформація про фільм поки що часткова, але вже дозволяє скласти уявлення про те, чого чекати від четвертого епізоду легендарної космічної саги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gamesradar.

Коли вийде "Аватар 4 "

Офіційно встановлено дату прем’єри — 21 грудня 2029 року. Саме цього дня студія планує вивести четверту частину на великі екрани по всьому світу.

 Хто повернеться на екрани

У новому "Аватарі " очікується повернення багатьох знайомих героїв та акторів, які стали символами франшизи:

  • Сем Вортінґтон - головний герой, колишній морпіх, що став частиною На’ві.
    • Зої Салдана - провідна воїнка та супутниця Джейка.
      • Сіґурні Вівер - важлива персона, чия роль зросла після подій третього фільму.
        • Стівен Ленґ  - символ конфлікту між людьми та На’ві.
          • Оона Чаплін - лідерка Племені Попелу, один із центральних антагоністів.
            • Мішель Йео - нова Na’vi-персонажка, підтверджена для участі у двох наступних частинах.

              Нагадаємо

              Раніше УНН писали про те, як фільм "Аватар: Вогонь і попіл" офіційно зібрав понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті. 

              Станіслав Кармазін

