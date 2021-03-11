Авария сухогруза в Черном море: названы имена погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Спасательная операция членов "VOLGO-BALT 179" продолжается, но уже известно, что в результате аварии погибли капитан Борисенко Александр и электромеханик Лисаченко Григорий, передает УНН со ссылкой на сообщение Государственной службы по вопросам морского и речного транспорта Украины.
Цитата
"Согласно полученной информации, спасательная операция членов "VOLGO-BALT 179" продолжается. Местонахождение старшего помощника капитана Болатханова Рамзана устанавливается. С грустью сообщаем, что Капитан Борисенко Александр и электромеханик Лисаченко Григорий погибли", - говорится в сообщении.
Детали
Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины находится на постоянной связи со спасателями и консулом Украины в Румынии.
Дополнение
По данным МИД Украины, ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей во время аварии сухогруза в Черном море украинцев в больницу Констанцы, остальные 9 спасенных украинцев с судна - в удовлетворительном состоянии. Поиски еще одного члена экипажа продолжаются.
Позже стали известны имена спасенных членов экипажа.
Контекст
В Черном море у берегов Румынии затонул сухогруз Volgo Balt 179, на котором находились 13 украинцев, два человека погибли. 10 моряков спасены.
Согласно данным VesselsValue, Volgo Balt 179 был построен в 1973 году, а его нынешним коммерческим контроллером является компания Seatrans Consulting из России.