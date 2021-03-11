Аварія судна у Чорному морі: українку вертольотом перевозять до лікарні, одного члена екіпажу шукають

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"Volgo Balt 179: ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци. Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon", - повідомив Ніколенко.

Деталі

Зі слів речника МЗС, стан врятованих моряків - задовільний.

"Пошуки одного члена екіпажу тривають", - додав Ніколенко.

Контекст

У Чорному морі біля берегів Румунії затонув суховантаж Volgo Balt 179, на якому перебувало 13 українців, двоє людей загинули. 10 моряків врятовані.

Згідно з даними VesselsValue, Volgo Balt 179 був побудований в 1973 році, а його нинішнім комерційним контролером є компанія Seatrans Consulting з Росії.