Аварія судна у Чорному морі: українку вертольотом перевозять до лікарні, одного члена екіпажу шукають
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Військово-морські сили Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої під час аварії сухогрузу у Чорному морі українки до лікарні Констанци, решта 9 врятованих українців з судна - у задовільному стані. Пошуки ще одного члена екіпажу продовжуються. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter, передає УНН.
Цитата:
"Volgo Balt 179: ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци. Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon", - повідомив Ніколенко.
Деталі
Зі слів речника МЗС, стан врятованих моряків - задовільний.
"Пошуки одного члена екіпажу тривають", - додав Ніколенко.
Контекст
У Чорному морі біля берегів Румунії затонув суховантаж Volgo Balt 179, на якому перебувало 13 українців, двоє людей загинули. 10 моряків врятовані.
Згідно з даними VesselsValue, Volgo Balt 179 був побудований в 1973 році, а його нинішнім комерційним контролером є компанія Seatrans Consulting з Росії.