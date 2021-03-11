Авария судна в Черном море: украинку вертолетом перевозят в больницу, одного члена экипажа ищут
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Военно-морские силы Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей во время аварии сухогруза в Черном море украинки в больницу Констанцы, остальные 9 спасенных украинцев с судна - в удовлетворительном состоянии. Поиски еще одного члена экипажа продолжаются. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter, передает УНН.
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"Volgo Balt 179: ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей укринки в больницу Констанцы. Остальные спасенные моряки находится на борту румынского спасательного судна GSP Falcon", - сообщил Николенко.
Детали
По словам представителя МИД, состояние спасенных моряков - удовлетворительное.
"Поиски одного члена экипажа продолжаются", - добавил Николенко.
Контекст
В Черном море у берегов Румынии затонул сухогруз Volgo Balt 179, на котором находилось 13 украинцев, два человека погибли. 10 моряков спасены.
Согласно данным VesselsValue, Volgo Balt 179 был построен в 1973 году, а его нынешним коммерческим контроллером является компания Seatrans Consulting из России.