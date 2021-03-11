Аварія сухогрузу у Чорному морі: МЗС назвало імена врятованих українців

Цитата:

"Врятовані члени екіпажу із затонулого судна Volgo Balt 179:

Severa Yurii

Hliznutsa Ihor

Chernov Oleksandr

Gayday Sergiy

Morozov Denys

Soloviov Vitalii

Remishevsky Mykola

Diemientiev Serhii

Nikolaienko Dmytro

Sokolova Angelina", - написав Ніколенко.

Доповнення

За даними МЗС України, ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої під час аварії сухогрузу у Чорному морі українки до лікарні Констанци, решта 9 врятованих українців з судна - у задовільному стані. Пошуки ще одного члена екіпажу продовжуються.

Контекст

У Чорному морі біля берегів Румунії затонув суховантаж Volgo Balt 179, на якому перебувало 13 українців, двоє людей загинули. 10 моряків врятовані.

Згідно з даними VesselsValue, Volgo Balt 179 був побудований в 1973 році, а його нинішнім комерційним контролером є компанія Seatrans Consulting з Росії.