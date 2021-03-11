Аварія сухогрузу у Чорному морі: МЗС назвало імена врятованих українців
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України оприлюднило імена українців, врятованих з сухогрузу, який потонув у Чорному морі біля берегів Румунії - загалом їх десятеро. Інформацію опублікував спікер МЗС Олег Ніколенко у Twitter, передає УНН.
Цитата:
"Врятовані члени екіпажу із затонулого судна Volgo Balt 179:
Доповнення
За даними МЗС України, ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої під час аварії сухогрузу у Чорному морі українки до лікарні Констанци, решта 9 врятованих українців з судна - у задовільному стані. Пошуки ще одного члена екіпажу продовжуються.
Контекст
У Чорному морі біля берегів Румунії затонув суховантаж Volgo Balt 179, на якому перебувало 13 українців, двоє людей загинули. 10 моряків врятовані.
Згідно з даними VesselsValue, Volgo Balt 179 був побудований в 1973 році, а його нинішнім комерційним контролером є компанія Seatrans Consulting з Росії.