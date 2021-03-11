Авария сухогруза в Черном море: МИД назвал имена спасенных украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины обнародовало имена украинцев, спасенных с сухогруза, который утонул в Черном море у берегов Румынии - всего их десять. Информацию опубликовал спикер МИД Олег Николенко в Twitter, передает УНН.
Цитата:
"Спасенные члены экипажа с затонувшего судна Volgo Balt 179:
Дополнение
По данным МИД Украины, ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей во время аварии сухогруза в Черном море украинки в больницу Констанцы, остальные 9 спасенных украинцев с судна - в удовлетворительном состоянии. Поиски еще одного члена экипажа продолжаются.
Контекст
В Черном море у берегов Румынии затонул сухогруз Volgo Balt 179, на котором находились 13 украинцев, два человека погибли. 10 моряков спасены.
Согласно данным VesselsValue, Volgo Balt 179 был построен в 1973 году, а его нынешним коммерческим контроллером является компания Seatrans Consulting из России.